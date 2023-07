'A Fazenda': Gil do Vigor não quer que irmã participe do reality show; veja o motivo

Ex-participante do "Big Brother Brasil 21", Gilberto Nogueira, conhecido popularmente como Gil do Vigor disse na última sexta-feira (30) que não deixaria a irmã Janielly Nogueira, de 33 anos, participar de "A Fazenda", reality show da TV Record.

Janielly participou do reality "A Grande Conquista", também da mesma emissora, que conta com um elenco de anônimos e celebridades, e foi eliminada com 17% na "Zona de Risco", onde enfrentou Alexandre Suita e Gabriel Roza. No Twitter, Gil agradeceu aos fãs por terem votado na irmã e respondeu um fã que perguntou se deixaria ela participar do reality com temática fazendeira.

Na publicação principal, o ex-BBB disse: "Eu amo minha Preta!!! Estou chorando porque eu não consigo ver quem eu amo chorar e não é sobre o prêmio, porque eu disse desde sempre que ela não ganharia, mas dói muito esse sentimento", iniciou

Nos comentários, um seguidor perguntou se deixaria ela ir para a "A Fazenda" e Gil respondeu o porquê de não autorizar: "Não. Deus me livre!!! Só depois que eu partir dessa terra que eu não tenho coração".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)