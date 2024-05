Influenciador diverte web ao criar ‘receita divina’ dos paraenses: ‘Deus no céu e jambu no Pará'

O criador de conteúdo Edelson Ribeiro, mais conhecido no Instagram como “O Sobrevivente”, está divertindo as redes sociais ao imaginar de forma humorada como seria Deus criando os paraenses. Vestido de túnica branca, o influenciador mostrou que, na receita, o que não poderia faltar é musicalidade e gastronomia. “A cultura da música vai ser mais forte que o jambu”, brincou ele no vídeo, que acumula mais de 83 mil visualizações.

Assista:

Edelson inicia o conteúdo brincando com a gama musical existente no estado: “Maria, traz mais uma forma aí que eu vou criar o Pará e só uma não vai dar, não. Porque aqui, menino, vai precisar ser uma forma separada só para parte da música. Vai ter brega, tecnobrega, melody, calupso, carimbó”.

Em seguida, foi a vez da gastronomia. Segundo o criador de conteúdo, na hora do paraense ser criado, Deus imaginou como o povo iria gostar de ser “bom de prato”. “Falando em jambu, para o paraense vai ser Deus no céu e jambu no Pará. O que der para colocar de jambu, eles vão colocar”, disse.

Após acrescentar a paixão pela maniçoba, ele finalizou: “Ta ficando bom!”. O açaí também ganhou destacando, sendo um elemento que não foi poupado na criação. “Vou colocar com as duas mãos”, brincou, mostrando o paraense é alucinado pelo fruto.

“E mais uma coisa: se ver o paraense colocando granola no açaí dele, uma das duas: ou o cavalo mordeu a cabeça dele, ou o fim dos tempos está próximo”, finalizou de forma humorada.