Ex-BBB Gil do Vigor fala sobre a revolta após Nicácio chamá-lo de “bicha caricata”

O ex-BBB Gil do Vigor deu entrevista, neste sábado (21), para explicar o motivo de ter ficado enfurecido com o médico Fred Nicácio, confinado no BBB23, após chamá-lo de “bicha caricata”. Esta seria, segundo Gil, uma atitude “extremamente cruel” e que um erro não pode o definir. As informações são do Uol.

As palavras de Fred foram durante uma conversa no reality show. Foi um momento de desabafo com os membros da xepa. Mas ao falar com Bruno Gaga, o médico o comparou a Gil do Vigor. Ainda no mesmo dia, Gil postou no twitter “Me resumir a uma ‘bicha caricata’ meu furico. É cada uma que dá duas”.

O economista disse esperar que Nicácio evolua. Não quer que a população faça hate nas redes sociais.