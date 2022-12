Gil do Vigor se defende de acusações de ex-funcionário: 'Não fiquei devendo'

O ex-BBB Gil do Vigor está no centro de uma polêmica que se instalou na web. Um um ex-funcionário do economista, identificado apenas como Michel, usou as redes sociais para expor uma questão profissional e alegou não ter recebido salário compatível e no prazo durante o período em que trabalhou como social media do pernambucano Segundo o ex-ADM, ele chegou a ter problemas até para pagar o próprio aluguel à época.

Michel relatou supostos problemas que teve à época em que trabalhou com o famoso e ainda pediu cuidado a quem for cuidar das redes sociais dos próximos participantes do reality global. “O BBB 23 está aí e a dica para quem está trabalhando como social media é que façam sempre contratos. Deixem tudo certinho, não façam mais do que o combinado. É um trabalho como qualquer outro. Exijam salário compatível com o do mercado, viu? Nada de precarizar por migalhas”, disse.

Gil manteve-se discreto sobre o problema, mas não deixou por menos. Também pelo Twiiter, ele rebateu as declarações: “Oi, Michel. Você ajudou a May aqui no Twitter e sempre fui grato por isso. Retornei ao PhD em agosto e, por isso, em setembro precisei continuar apenas com a May. Me senti em paz pois havia te indicado para a Web TV Brasileira e não fiquei te devendo pois sempre cumpri com meus deveres”, esclareceu o ex-BBB.

A postagem com a resposta de Gil foi excluída do perfil, onde ainda é possível ler a sequência das outras mensagens postadas por Michel.