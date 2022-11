Gil do Vigor retribui apoio a Neymar e deseja melhoras: 'Torcendo demais'

O economista Gil do Vigor usou suas redes sociais para demonstrar apoio a Neymar após o jogador ter lesionado o tornozelo no jogo do Brasil contra a Sérvia, na Copa do Mundo 2022. Além de estimar melhorar ao camisa 10 da seleção brasileira, Gil relembrou o apoio do atleta, que o defendeu após ele ter sido vítima de um ataque homofóbico.

No Instagram, Gil citou o ataque homofóbico de um conselheiro do Sport, time de Recife, em maio de 2021. Na época, em um áudio vazado de um grupo de conselheiros e torcedores, o homem fez críticas à dança do ex-BBB dentro do estádio do clube.

Após a repercussão do caso, o economista recebeu apoio de várias celebridades, incluindo Neymar. Agora, em seu Instagram, Gil agradeceu novamente ao atleta e desejou que o jogador possa retornar aos campos nos próximos jogos da Copa do Mundo 2022.

“Em um momento muito difícil quando sofri um ataque homofóbico de um conselheiro do Sport, tive o apoio e a ajuda de uma pessoa muito importante. @neymarjr me apoiou, vestiu essa camisa, fez o ‘tchaki tchaki’ e naquele momento foi um conforto pra mim, me senti honrado por esse apoio”, contou Gil.

Nos comentários, muitos internautas elogiaram o texto de Gil do Vigor para Neymar. “Que coisa mais linda. Que ele se recupere o mais rápido”, disse uma seguidora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)