Copa do Mundo de 2022: Neymar posta foto de tratamento da lesão no tornozelo

O Neymar usou as redes sociais neste sábado (26) para mostrar aos torcedores brasileiros um pouco do tratamento da lesão ligamentar sofrida no tornozelo direito. A contusão, segundo a comissão técnica da Seleção, vai deixar o jogador de fora dos próximos dois jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022.

Tornozelo do Neymar durante tratamento (Divulgação/ Instagram)

A região lesionada na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia na última quinta-feira (24) ainda está muito inchada. Neymar tem feito tratamento intensivo para ficar à disposição de Tite para o mata-mata.

Na última sexta-feira (25), o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, disse que é preciso avaliar Neymar dia a dia para saber a evolução do problema. Os exames detectaram lesão ligamentar no tornozelo direito.