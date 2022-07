Gil do Vigor viraliza ao encontrar com astros de 'Stranger Things'

Gil do Vigor movimentou a web na tarde desta quarta-feira (6), ao mostrar fotos de um encontro com, ninguém menos, que os atores Jamie Campbell Bower e Joseph Quinn, que estão fazendo maior sucesso na quarta temporada de "Stranger Things", da Netflix.

Os dois atores chegaram ao Brasil no dia anterior, e claro, foram entrevistados pelo ex- BBB Em um papo descontraído, Gil aproveitou para fazer “muita cachorrada” com a dupla e brincar muito. "O 'Aiiii BRASILLLL' agora está internacional", escreveu o economista no Instagram ao compartilhar um vídeo do astro Joseph Quinn imitando seu famoso bordão do " BBB 21 ".

A entrevista completa de Gil do Vigor com Jamie Campbell Bower e Joseph Quinn vai ao ar nesta sexta-feira (8).