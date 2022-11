Twitter vai acabar? Economista Gil do Vigor pede reunião com Elon Musk para salvar rede social

Após demissão em massa e problema de instabilidade no Twitter, o ex-BBB e economista Gil do Vigor pediu, nesta sexta-feira (18), uma reunião com o dono da plataforma Elon Musk. A transição de donos aconteceu em outubro. A informação sobre a tentativa de encontro foi compartilhada na própria rede social do artista.

O objetivo de Gil, que faz PhD nos Estados Unidos, é socorrer a plataforma onde acumula mais de 3 milhões de seguidores. “Ei, Elon Musk. Estou aqui em Davis (próximo ao escritório do Twitter) e gostaria de pedir um encontro com você para evitar que o Twitter caia”, escreveu Gil do Vigor, em inglês. “Se isso acontecer, eu não poderei falar com meus vigorentos e vigorosos (e isso é muito importante). Obrigado e eu espero por você”, concluiu o ex-BBB.

Demissão no Twitter

Ainda hoje (18/11), Musk disse não se preocupar com as demissões na empresa, o qual possui cerca de 220 milhões de cadastros. As saídas coletivas vieram após implementação de uma nova política na corporação. Em resposta a um usuário que questionou sobre o futuro da rede social, Elon Musk disse: “As melhores pessoas vão ficar, então não estou muito preocupado”.