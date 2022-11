Twitter perde centenas de funcionários após ultimato de Elon Musk

Centenas de funcionários do Twitter pediram demissão após Elon Musk, novo dono da empresa, dar um ultimato à equipe da rede social. O bilionário solicitou que eles se entregassem “completa e incondicionalmente” ao trabalho, ou caso contrário, poderiam ir embora. A demissão em massa foi noticiada ontem (17) por diversos jornais americanos.

Ao menos metade dos 7,5 mil funcionários da empresa com sede no estado da Califórnia já tinha sido demitidos por Musk há duas semanas, e quase 700 pediram demissão meses atrás, antes do processo de compra e venda da rede ser concluído.

Com a crise da nova gestão, usuários da rede social questionam desde então se o fim do Twitter estaria próximo. Alguns já começaram a migrar para outras plataformas semelhantes, como o Koo App.

Musk quer que os funcionários aceitem trabalhar muitas horas em alta intensidade com o objetivo de construir um Twitter 2.0. No comunicado enviado à equipe, ele deu até ontem a tarde para que os trabalhadores respondessem positivamente. Quem não aceitou, perdeu o emprego com a garantia de receber três meses de indenização pela demissão.