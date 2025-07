Foto de família da cúpula dos Brics sem Xi e Putin será neste domingo (6)

Está prevista para este domingo (6), às 10h30, a fotografia de família (registro oficial do encontro) de líderes dos países-membros do Brics, sem as presenças dos presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin. Estas ausências pesam para o impacto do evento sob a presidência brasileira em 2025, no encontro mais importante do ano para o bloco e que ocorre no Rio. Apesar disso, participantes do evento minimizam a presença dos dois maiores países do Brics, dizendo que o engajamento dos integrantes tem ocorrido como o usual.

A cerimônia oficial de chegada dos chefes de Estado e de Governo está marcada para começar às 9h30, no Museu de Arte Moderna (MAM), com a sessão plenária "Paz e Segurança e Reforma da Governança Global" prevista para ter início às 10h50. Às 12h35, há um almoço de trabalho e debate sobre o tema e, às 14h45, está agendada uma cerimônia de chegada dos chefes de delegação de organismos internacionais, países de engajamento externo e países parceiros do bloco.

Às 16 horas acontece a sessão plenária "Fortalecimento do multilateralismo, assuntos econômico-financeiros e inteligência artificial". Às 20 horas, está marcada uma recepção oficial oferecida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, aos chefes de Estado e de governo e aos dirigentes de organismos internacionais.

Segunda-feira - Na segunda-feira (7), às 8h45, será feita uma nova foto de família. Desta vez, além das autoridades dos países-membros também com representantes de nações parceiras e de engajamento externo. Às 9 horas, está prevista a sessão plenária "Meio Ambiente, COP 30 e Saúde Global".

Nesta quinta, 3, o Estadão/Broadcast registrou as dificuldades das negociações em torno da elaboração do comunicado final e ontem uma fonte confirmou que o consenso está "difícil" .

Além do comunicado do grupo, devem ser publicadas três declarações temáticas. Uma delas está prevista para ser divulgada na tarde de domingo e revelará o desejo do Brics de agregar valor aos dados dos países do chamado Sul Global no debate sobre os avanços da Inteligência Artificial (IA), conforme apurou a Broadcast. Outros dois documentos serão conhecidos na segunda-feira: um sobre meio ambiente, com vistas a obter melhor resultado na COP30, que será sediada em Belém (PA) em novembro, e outro sobre medidas para erradicar doenças chamadas "socialmente determinadas", ou seja, ligadas à pobreza.