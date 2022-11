Após ultimato de Musk, Twitter surpreende funcionários com fechamento de escritórios

Após o empresário Elon Musk ter dado um ultimato aos funcionários do Twitter para se comprometerem a "longas jornadas de alta intensidade" ou deixarem a empresa, a plataforma surpreendeu novamente ao anunciar o fechamento temporário de seus escritórios – medida com efeito imediato. Não houve explicação sobre o motivo dessa decisão. Por meio de um aviso, os profissionais da empresa foram informados que os escritórios reabririam as portas na segunda-feira (21). As informações são da BBC.

A mensagem anunciando o fechamento dos escritórios ainda dizia: "Por favor, continue a cumprir a política da empresa, abstendo-se de discutir informações confidenciais da companhia nas redes sociais, com a imprensa ou em qualquer outro lugar".

Ao assumir a plataforma, Musk afirmou em um email aos funcionários que eles deveriam concordar com a condição se quisessem permanecer na companhia. Eles teriam recebido um prazo até quinta-feira (17) para aceitar ou não os novos termos — quem se recusasse, receberia indenização de três meses de pagamento pela demissão, segundo Musk.

A decisão de fechar escritórios ocorre em meio a relatos de que um grande número de trabalhadores estava se demitindo depois desse ultimato.

Antes de Musk assumir o controle do Twitter, a empresa tinha cerca de 7,5 mil funcionários. A companhia também teria milhares de trabalhadores terceirizados, mas a maioria foi dispensada.

Ao comentar sobre preocupações com o futuro da empresa, Musk tuitou: "As melhores pessoas vão ficar, então não estou muito preocupado". Ele também tuitou um emoji de caveira e ossos cruzados e um meme mostrando uma lápide com o logotipo do Twitter.