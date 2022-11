Koo App: Conheça a rede social para quem quer sair do Twitter de Elon Musk e saiba como criar conta

Após as notícias de demissões em massa no Twitter, a crise da gestão de Elon Musk, novo proprietário da empresa, gerou insatisfação de usuários que já começaram a buscar uma nova alternativa para substituir a rede social. O Koo App é uma das opções que atraem os internautas e já está recebendo um número grande de inscritos.

Também com o símbolo de uma ave, a ferramenta de origem indiana é um espaço para que os usuários postem sobre seus cotidianos. A página tem um layout simples e semelhante ao Twitter, com a possibilidade de criar publicações curtas com texto, vídeo ou imagens; seguir pessoas e obter um feed com as atualizações mais recentes.

O Koo é uma alternativa ao Twitter (Reprodução)

Diferente do Twitter, que limita os tweets a 280 caracteres, no Koo, os usuários podem escrever até 500 caracteres por postagem, além de recursos para criar “threads” com mensagens em sequência. A rede também disponibiliza um botão para editar suas publicações, desde que não tenham recebido nenhuma interação.

No Koo, é possível se cadastrar pelo número de telefone, e-mail ou conta do Google. O aplicativo está disponível para iOS ou Android.

Como criar uma conta no Koo

Faça o download do Koo na Google Play Store ou App Store;

Escolha um idioma de sua preferência. Ainda não há versão em português ;

; Em seguida, escolha entre fazer o cadastro com a conta do Google, endereço de e-mail ou telefone celular;

Use a conta do Google ou preencha o formulário para concluir o cadastro. Automaticamente, a rede social cria um nome de usuário para sua conta, que pode ser alterado posteriormente.

Como preencher seu perfil do Koo