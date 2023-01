Hadson confirma tentativa de beijo em Hugo, no BBB 20 e dispara: 'Se eu pego o Gil do Vigor...'

Diante da repercussão da entrevista em que o ex-BBB 20 Victor Hugo contou que o Hadson Nery, o Hadybala, tentou beijá-lo na casa para "causar" com o primeiro beijo entre homens no reality, o ex-atleta foi para as redes sociais confirmar a declaração do parceiro de confinamento. "Pombo, pombo, vê o que tu fala, pombo!", iniciou o paraense.

"Contra fatos não há argumentos. Hugo tem razão, é verdade sim, gente", disse Hadson, que emendou uma crítica à "hipocrisia e o mimimi das fadas".

Ele afirmou que gostaria de ter participado da mesma edição que Gil do Vigor, que esteve no BBB 21, para realizar o beijo que planejava.

Hadson confirmou que tentou beijar Hugo para polemizar no BBB: "Você não percebeu isso antes, Hugo. Se você tivesse percebido, a gente iria quebrar o castelo das fadas ao dar um selinho, dar um beijo", continuou.

O ex-jogador explicou que o rótulo "castelo das fadas", criado por ele, é uma crítica ao programa que, na opinião dele, não mostrou os brothers e sisters como são de verdade, mas optou em mostrar o que era "politicamente correto".

Apesar disso, ele afirmou que participar do Big Brother Brasil foi a realização de um sonho. E emendou: "Se eu pego na minha edição o Gil do Vigor, vocês iam ver o que é cachorrada!"

E completou se dirigindo ao ex-BBB 21: "Gil, tu deu azar e eu também. Se a gente entra na mesma edição, ia ser um Big Brother Brasil de verdade". "Falei e tô leve! Fui", se despediu.

Apesr da crítica, ele disse que realizou o sonho da vida dele ao participar do reality.