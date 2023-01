Victor Hugo afirma que Hadson quis beijá-lo no BBB 20: 'Me perseguia nas festas'

O ex-BBB 20 Victor Hugo revelou em entrevista ao podcast "PodDar Prado", de Gabi Prado, que Hadson Nery tentou beijá-lo várias vezes dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Victor contava uma situação com Gui Napolitano, quando afirmou que apesar de Gui não demonstrar interesse romântico, o brother paraense mostrava.

“Até porque o Hadson queria me beijar. O Hadson me perseguia nas festas querendo me beijar”, contou o Victor Hugo.

VEJA MAIS

Segundo ele, o ex-jogador queria o beijo para ficar marcado dentro do reality. “Ele falava assim: 'Vamos fazer história, vamos ser os primeiros (homens) a dar um beijo na boca (no BBB)'”, afirmou.