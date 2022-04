Ex-BBB Hadson Nery pede demissão do Santos-AP antes de estrear como técnico

O ex-BBB Hadson Nery comunicou nas redes sociais que não é mais o treinador do Santos-AP. O ex-jogador havia acertado com o clube de Amapá há pouco tempo e ainda nem tinha estreado no comando da equipe. Segundo Hadson, o desligamento ocorreu por "questões familiares".

"Estou feliz, pois em poucas semanas de treinamento, com a entrega dos atletas e colaboração dos dirigentes e funcionários do clube, pude constatar uma evolução visível e significativa do grupo", disse Hadson em nota.

Hadson Nery é técnico de futebol com curso ministrado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e tem licença B para o cargo. Apesar disso, o treinador ficou conhecido do grande público após a participação no Big Brother Brasil 20 e desde então tem tentado o retorno ao esporte.

Hadson começou no futebol do Remo, com passagens pelo Paysandu, divisões de base do Corinthians, onde atuava como lateral-esquerdo. Passou também pelo Paraná, Pinheirense/PA, Brasil de Peloteas/RS, Tuna Luso, Boa Vista/RJ, América/SP e encerrou a carreira em 2014.

Em sua incursão internacional, jogou na Ucrânia e Uruguai. Depois passou pelo Alcains, Gondomar e Leiria, todos em Portugal. No último, em 2006, foi comandado pelo técnico Português Jorge Jesus, que anos depois viria comandar o Flamengo de Gabigol e Bruno Henrique.