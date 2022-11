Após pancadaria, Hadson rebate acusação de Vini Buttel e revela processos na justiça

O paraense e ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa, voltou às redes sociais para dar mais explicações sobre a confusão com o modelo Vini Buttel, que acabou em pancadaria na última quinta-feira. O ex-brother se pronunciou, nesta sexta-feira (9), sobre os supostos processos que teria em seu nome. Entenda.

VEJA MAIS

Tudo teria começado após o episódio de agressão, quando Vini foi até a delegacia para prestar queixa de Hadson. No local, ele descobriu supostas denúncias contra o ex-BBB e expôs as informações. Nas redes sociais, Hadson explicou o que teria motivado a briga e ainda se defendeu das insinuações do modelo. O paraense afirma que os processos em seu nome não se tratam de crimes.

“E, em determinado momento, a discussão ficou muito ríspida e eu tive um problema muito sério com uma fala que me pega muito, pra mim é um gatilho, do Lucas. […] Ele falou que eu sou agressor, que teria uma medida protetiva por agredir uma mulher, que, de fato, isso não existe, nunca existiu. A medida protetiva, sim, existiu, mas hoje ela é até revogada porque não consta agressão”, afirmou.

Hadson também contou o que seriam os outros processos. “Processos criminais nunca tive. Nunca tive. Veja aí se consta algum processo criminal. Agora, processos… Quem nunca? Eu processando um clube é normal, fui jogador de futebol. Processo de cartão de crédito é normal, sou brasileiro […] Agora, 22 processos como você encheu a boca, tentando insinuar as pessoas, ao público, de uma coisa que não existe, entra aí…”, declarou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)