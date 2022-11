Vini Buttel afirma que Hadybala iniciou agressões: 'Não aguentou a provocação'

O participante eliminado da 14ª temporada de "A Fazenda", Vini Buttel, se pronunciou após ter se envolvido em uma pancadaria com o companheiro de reality Lucas Santos e o ex-"BBB" Hadson Nery, conhecido como Hadybala. A briga generalizada ocorreu durante as gravações do "Celeiro da Justiça", apresentado por Lucas Selfie.

VEJA MAIS

Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram o momento da confusão, enquanto a equipe do programa tenta os apartar. Hadson aparece sangrando na região dos olhos. No Instagram, Vini mostrou como ficou o seu rosto. "O sangue que vocês viram foi daqui [apontou para a região da pálpebra], meu narizinho está intacto. Estou com esses arranhões", iniciou.

O ex-peão contou a sua versão da história e afirmou que o paraense tem “histórico de ser agressivo”. "Essa outra pessoa [Hadson] já tem histórico de ser agressivo, fui descobrir na delegacia que ele tem apenas 22 processos nas costas, então infelizmente eu cruzei o caminho dele e ele cruzou o meu caminho", disparou.

Ainda segundo Vini, Hadybala foi quem iniciou a confusão ao tentar agredir Lucas e ele interferiu para defender o amigo. "Eu intervi em uma quase agressão ao Lucas. A gente estava em um programa de humor, provocação, e ele [Hadson] não aguentou a provocação e foi em cima do Lucas, alteradíssimo, falando um monte de coisas e eu me coloquei no meio dos dois sim, eu fui defender o meu amigo", contou.

Vini disse, ainda, que tudo está gravado, o que vai comprovar que ele está falando a verdade. "Vocês vão ver. Não teve covardia, nem nada do que estão falando. Provavelmente ele é uma pessoa desequilibrada que está atrás de fama e infelizmente está tendo esse momento. É uma fama tão feia, né? Não queria estar passando por isso, mas infelizmente eu estou aqui", concluiu.

Antes das gravações, os ex-peões e Hadson posaram juntos.