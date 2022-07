Hadballa afirma que fazia sexo quase todos os dias em reality

Hadson Nery, o Hadballa, continua causando mesmo fora dos realities. O paraense, que participou do Big Brother Brasil 20 e recentemente do Power Couple Brasil 6, fez uma revelação picante nesta sexta-feira (8). Durante a Live do Eliminado do Power Couple, Hadson afirmou que fazia sexo diariamente com a esposa Eliza Fagundes.

VEJA MAIS

“Nós fizemos amor quase todo dia. A gente aproveitou foi para fazer amor, fez sem precisar explanar”, disse, contando também que evitava fazer barulho para os outros casais não ouvirem. As informações são do Metrópoles.

As cenas, entretanto, não vieram à tona porque as câmeras dos quartos não ficam disponíveis aos fãs do programa. No reality show, Hadballa e Eliza tiveram uma rivalidade com Mussunzinho e Karoline Menezes.

“A máscara [dele] caiu total”, disparou Eliza. “Ele é um falso, covarde, traíra. Tem uma mulher falsiane, ao ponto de ela ser mais atriz do que ele que é ator”, confirmou Hadballa.