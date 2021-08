'Sou protagonista de qualquer reality', diz ex-BBB Hadson Nery em treta na Web

O ex-BBB Hadson Nery causou mais uma polêmica na Web. Após rebater o comentário de um internauta, no último sábado (21), ele agitou as redes sociais.

Um seguidor falou sobre a suposta participação dos ex-BBBs Bil Aráujo, Gabi Martins e Dynho em “A Fazenda 13” e depois soltou “3 vagas desperdiçadas, até o Hadbala renderia mais que esses 3". E a opinião não agradou o ex-jogador. As informações são do Portal Contigo.

Hadson foi até a publicação rebater o comentário: "Até o hadballa?! Por** tá de sacanagem! Deixa eu te explicar uma coisa, eu sou o protagonista de qualquer reality que eu estiver. Porque falar a verdade em tempos de engano universal, você se torna revolucionário, é isso. Falei tô leve", disparou.

Isso foi suficiente para outros internautas também se envolverem: "Falar a verdade? Você não assumiu nem que queria fazer no seu Big Brother junto com o Prior. Já começou mentindo por aí!". Já outro, ironizou: "Falta de respeito com o Hadballa. Queimar para chegar, pô!".