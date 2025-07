Após 13 temporadas, Cacau Protásio confirma saída do 'Vai Que Cola'

A atriz e humorista Cacau Protásio anunciou nesta terça-feira (1º) sua saída do elenco fixo do programa Vai Que Cola, exibido pelo canal Multishow, após 13 temporadas no ar. Presente desde a estreia, em 2013, a artista afirmou que a atual temporada, em fase de gravação, será a sua última participação no projeto.

Em nota oficial, a equipe da atriz tratou a decisão como parte de uma nova fase profissional. "A atriz e humorista Cacau Protásio se despede do elenco do programa Vai Que Cola, exibido pelo Multishow. Presente na atração desde a primeira temporada, a artista encerra sua participação na 13ª temporada e não integrará o elenco da 14ª", informou o comunicado.

VEJA MAIS

"O Vai Que Cola foi um momento muito feliz na minha vida. Aprendi muito, tive a oportunidade de atuar ao lado de grandes atores e de conviver com profissionais incriveis, dentro e fora do palco. Sou muito grata por ter levado, durante tanto tempo, alegria para a casa das pessoas através da Terezinha, personagem que vai ficar para sempre no meu coração. Obrigada a todos que estiveram comigo nessa jornada", declarou Cacau Protásio.

Treta nos bastidores

Apesar do tom amistoso da despedida, bastidores indicam que a saída da atriz ocorreu em meio a um clima de tensão nos estúdios. De acordo com informações, a colega de elenco Samantha Schmütz teria registrado uma queixa formal contra Cacau junto à área de compliance da Globo, após um episódio em que a atriz passou mal durante as gravações, gerando atraso nas filmagens com plateia já presente.

Fontes apontam que este não teria sido o primeiro atrito entre as duas.O relacionamento entre Cacau e Samantha estaria desgastado há algum tempo, com comentários e piadas feitas nos bastidores. Segundo especulações, a situação teria contribuído para a decisão de Cacau de se desligar do programa.

Futuro da carreira

Apesar da saída, a carreira da humorista segue ativa dentro do Grupo Globo. A atriz está confirmada em novos projetos no cinema: ela estreia em breve o filme A Sogra Perfeita 2 e iniciará em novembro as filmagens de Os Farofeiros 3, ambos produzidos pela Globo Filmes. Além disso, ela foi escalada para protagonizar um novo longa, ainda sem detalhes divulgados.

"Finalizamos agradecendo à imprensa, familiares, amigos e aos fãs de Cacau Protásio pelo carinho e respeito dedicados à artista ao longo de seus 25 anos de carreira", conclui a nota.

Com a saída de Cacau, apenas três atores permanecem no elenco desde a primeira temporada: Marcus Majella (Ferdinando), Catarina Abdala (Dona Jô) e Samantha Schmütz (Jéssica). O ator Silvio Guindane, que interpreta Lacraia, também participou desde o início, mas ficou fora de uma das temporadas.