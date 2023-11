Ex-'Vai que Cola', Emiliano D'Avila vive relação aberta com namorada

Emiliano D'Avila, ator que integrou o elenco do humorístico "Vai que Cola", entre 2015 e 2020, contou que ele e a namorada, a atriz Natália Rosa, tem uma relação aberta. "É poliamor, amor livre", disse o ator em entrevista ao podcast Papagaio Falante. O casal está junto há 10 anos.

Emiliano ficou conhecido ao participar da novela "Avenida Brasil". Sergio Mallandro, apresentador do podcast, quis saber detalhes sobre a relação. O ator destacou que é preciso "muita conversa, até chegar onde está, dez anos de rolê".

Segundo contaram, os dois são adeptos do amor livre e fazem questão de contar um ao outro as experiências com terceiros. "Ele me conta tudo. Ele é muito sincero, honesto, porque está tudo válido, tudo pode", declarou Natália.