Samantha Schmütz chama Antonia Fontenelle de ‘cachorra sarnenta’, que retruca: ‘atriz desempregada

Antonia Fontenelle está novamente envolvida em polêmicas sobre o caso Klara Castanho. Depois de comparar doação legal de crianças com abandono de incapaz e vazar informações distorcidas sobre a atriz, que engravidou após ter sido vítima de um estupro, ela rebateu comentários feitos por Samantha Schmütz. As informações são do Portal Famosos BR.

VEJA MAIS

Na publicação da comediante, ela criticou os responsáveis pelo vazamento das informações, chamando-os de “jornalista de merd*” e “cachorra sarnenta”. Rapidamente, a web relacionou os xingamentos a Leo Dias e Fontenelle, respectivamente.

Em live nas redes sociais, Fontenelle respondeu aos xingamentos e chamou Samantha de “atriz desempregada” e disse que a postagem da ex-”Zorra Total” foi uma “tentativa de lacrar“. “Ela só não me atinge porque uma pessoa que passa nota falsa para taxista não é apta a atingir ninguém“, acusou a ex do ator Marcos Paulo. Antonia ainda segue se defendendo dos ataques em geral, chamando essas pessoas de “covardes“.