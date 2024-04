Mãe de Alane diz que filha ficou surpresa com tamanho da recepção em Belém

A receptividade gigantesca que o público paraense preparou para Alane Dias, ex-participante do BBB 24, surpreendeu a bailarina, que não esperava tamanha mobilização. Aline Dias, mãe da atriz e bailarina, confessou que guardou a surpresa para que a filha visse com os próprios olhos.

Aline declarou também que está muito orgulhosa de Alane. "Gente, o coração está a mil, orgulho enorme. Eu sabia que era tudo isso, mas, ela não. Eu disse para ela: 'minha filha, você vai se surpreender'. E ela respondeu: será?'", relatou Aline. "Quando chegamos no aeroporto e vimos todas aquelas pessoas, ela ficou impressionada e disse: 'mãe, não estou acreditando'".

"Meu coração é só orgulho. Eu queria agradecer por todo o carinho, a mobilização em todas as votações, todos os mutirões, todas as mensagens de amor e carinho para a Alane", agradeceu a mãe da paraense mais falada do momento.