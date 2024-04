Alane em Belém: paraense do BBB 24 chega ao Boulevard da Gastronomia para festa da prefeitura

Após desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém na tarde desta quinta-feira (25/04) e percorrer em carreata pelas ruas da cidade, a paraense Alane Dias chegou ao Boulevard da Gastronomia, na avenida Boulevard Castilhos França, no bairro Campina, no início da noite e foi recebida por dezenas de fãs, que a aguardavam ansiosamente.

A paraense foi recebida ao som de muito carimbó pelo do grupo "Carimbó Selvagem", que a presenteou com uma saia chamada pelo grupo de "saia selvagem", no estilo do ritmo musical paraense.

A prefeitura de Belém preparou uma festa de recepção no local para a vencedora do Rainha das Rainhas 2018, que ficou em quarto lugar no Big Brother Brasil 24.

Carreata

Mesmo debaixo de chuva, Alane subiu em uma viatura do Corpo de Bombeiros e percorreu pelas ruas de Belém ao lado do cantor MC Dourado até o Boulevard da Gastronomia. Durante o trajeto, várias pessoas pelo caminho acenaram para Alane, que era seguida por diversos carros e motos desde o Aeroporto Internacional de Belém.

Recepção no aeroporto

Cerca de uma hora antes do desembarque da paraense em Belém, dezenas de pessoas aguardavam Alane no Aeroporto Internacional de Belém. Fãs com faixas, balões ,bandeiras com rosto de Alane e até um grupo de carimbó receberam a bailarina em sua terra natal.

Por volta das 17h, Alane passou pela porta de desembarque do Aeroporto Internacional de Belém e foi recebida com uma torcida fervorosa.

