Alane Dias é recebida por mutidão no Aeroporto Internacional de Belém

Alane Dias foi a representante do Pará que foi mais longe na história do Big Brother Brasil, chegando ao 4º lugar no BBB 24. A bailarina foi recebida por uma multidão de fãs nesta quinta-feira (25/04), às 16h20, no Aeroporto Internacional de Belém.

A ex-BBB recebeu o carinho dos fãs com faixas, bandeiras e balões. Além disso, um grupo de carimbó também fez parte da festa para recepcionar a atriz.

Antes da saída, os fãs cantavam e gritavam a cada passageiro que deixava a sala de desembarque na expectativa que fosse a ex-BBB paraense.

