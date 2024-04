Fãs aguardam a chegada de Alane no Aeroporto Internacional de Belém; veja

A chegada da paraense Alane Dias a Belém, representante do Pará que foi mais longe na história do Big Brother Brasil, chegando ao 4º lugar no BBB 24, será nesta quinta-feira (25/04), às 16h20, no Aeroporto Internacional de Belém, conforme informações confirmadas na última segunda-feira (22/04). Ao chegar na capital, uma grande programação espera pela paraense.

Cerca de um hora antes, uma grande mobilização aguarda o desembarque da sister. Fãs com faixas, balões e até um grupo de carimbó esperam pela chegada da bailarina.

Alane chega em Belém Crédito: Wagner Santana/OLiberal

