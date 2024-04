Globo convoca Alane Dias para fazer teste como atriz e integrar banco de elenco, afirma site

A paraense Alane Dias, teria recebido um convite da Globo para realizar um teste como atriz na próxima semana. Nesse teste, a bailarina terá a oportunidade de receber um texto para memorizar, e sua performance será gravada e adicionada ao banco de talentos da emissora, que é regularmente consultado para diversas produções.

VEJA MAIS:

É importante ressaltar que fazer o teste e integrar o banco de talentos não significa que Alane já esteja sendo considerada para um trabalho específico. De acordo com informações do site Notícias da TV, ainda não há nenhum projeto concreto encaminhado para ela na Globo. No entanto, o material gravado pela paraense ficará disponível para os responsáveis pelas escalações sempre que precisarem de uma atriz com as características dela.

Dado o fato de Alane não possuir experiência prévia em atuação, a própria Globo fornecerá algumas opções de textos para o teste. Sendo bailarina desde a infância e nutrindo o sonho de se tornar atriz, ela já havia manifestado interesse nessa área antes mesmo de participar do BBB24.

Apesar de ter entrado no reality show como parte do grupo "Pipoca", a ex-sister conquistou a atenção de diretores da Globo, que se interessaram pelo seu perfil e chegaram a sugerir que ela teria chances de se destacar como atriz na emissora.

A possibilidade de seguir essa carreira foi um dos motivos que levaram Alane a aceitar o desafio do confinamento, mesmo com receios sobre seu futuro profissional. Além disso, agentes artísticos se comprometeram a buscar oportunidades para ela na área.

Desde antes do início do BBB, alguns produtores de elenco já demonstravam interesse na participante, reconhecendo seu potencial para seguir os passos de outras ex-BBBs que se tornaram figuras queridas da emissora, como Rafa Kalimann, Vivian Amorim e Ana Clara Lima.

É importante ressaltar que fazer o teste e integrar o banco de talentos não significa que Alane já esteja sendo considerada para um trabalho específico. De acordo com informações do site Notícias da TV, ainda não há nenhum projeto concreto encaminhado para ela na Globo. No entanto, o material gravado pela paraense ficará disponível para os responsáveis pelas escalações sempre que precisarem de uma atriz com as características dela.

Dado o fato de Alane não possuir experiência prévia em atuação, a própria Globo fornecerá algumas opções de textos para o teste. Sendo bailarina desde a infância e nutrindo o sonho de se tornar atriz, ela já havia manifestado interesse nessa área antes mesmo de participar do BBB24.

Apesar de ter entrado no reality show como parte do grupo "Pipoca", a ex-sister conquistou a atenção de diretores da Globo, que se interessaram pelo seu perfil e chegaram a sugerir que ela teria chances de se destacar como atriz na emissora.

A possibilidade de seguir essa carreira foi um dos motivos que levaram Alane a aceitar o desafio do confinamento, mesmo com receios sobre seu futuro profissional. Além disso, agentes artísticos se comprometeram a buscar oportunidades para ela na área.

Desde antes do início do BBB, alguns produtores de elenco já demonstravam interesse na participante, reconhecendo seu potencial para seguir os passos de outras ex-BBBs que se tornaram figuras queridas da emissora, como Rafa Kalimann, Vivian Amorim e Ana Clara Lima.