VÍDEO: Alane Dias registra momentos em direção ao aeroporto antes da partida para Belém

Alane Dias, ex-BBB 24, já é aguardada com ansiedade por fãs, amigos e familiares. Antes da partida para a cidade natal, a atriz e bailarina postou um vídeo nos stories do Instagram dublando o carimbó feito em sua mensagem e uma foto no aeroporto que mostra o destino de seu próximo voo: Belém.

Alane chegará em Belém às 16h20 e seguirá em cortejo até o Boulevard da Gastronomia, em frente a Estação das Docas. Conforme a programação publicada pela Prefeitura, a festa inicia às 16h, com o cantor Thiago Costa. Às 17h, é a vez de MC Dourado se apresentar, seguido do show da banda Fruto Sensual, às 18h. Às 19h, a cantora Viviane Batidão sobe ao palco e aquece o público para receber a última atração: a aparelhagem Super Pop, às 20h.

