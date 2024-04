Chegada de Alane do BBB 24 em Belém já tem trajeto confirmado; confira

A chegada da paraense Alane Dias a Belém, representante do Pará que foi mais longe na história do Big Brother Brasil, será nesta quinta-feira, 25, às 16h20, no Aeroporto Internacional de Belém, conforme informações confirmadas na última segunda-feira, 22. A novidade é o trajeto de recepção preparado para a atriz e bailarina, 4º lugar do BBB 24.

Segundo a página Team Alane, formada por fãs da ex-BBB no Instagram, a concentração dos admiradores, amigos e familiares será às 16h, no aeroporto. De lá, um cortejo seguirá com a Rainha em direção ao Boulevard da Gastronomia, em frente a Estação das Docas. Durante a transmissão do paredão em que Alane foi eliminada, a Prefeitura de Belém organizou uma festa com atrações musicais no mesmo local.

No último fim de semana, outros ex-BBBs retornaram para as suas cidades.como o vencedor Davi, a manauara Isabelle e o gaúcho Matteus, que teve uma recepção com um churrasco que teve uma linguiça em tamanho gigante.