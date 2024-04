VÍDEO: Após BBB 24, Matteus é recebido com a maior linguiça do mundo em Alegrete

No último sábado (20/04), o vice-campeão do Big Brother Brasil 24, Matteus Amaral, foi recebido com uma linguiça de 63 metros no Alegrete, Rio Grande do Sul. Na cidade gaúcha, a iguaria é conhecida como "a maior linguiça do mundo".

Além de show e churrasco, a festa que homenageou ex-BBB gaúcho, contou com cerca de 10 mil pessoas. Os moradores de Alegrete também desejam entrar no Guinness Book, o Livro dos Recordes, por atingir o recorde de maior linguiça registrada. Em março, eles haviam preparado uma iguaria de 60 metros, a maior até então.