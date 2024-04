Ana Maria Braga elogia casal Isabelle e Matteus e mostra cultura dos ex-participantes do BBB 24

Ana Maria Braga elogiou o casal Matteus e Isabelle do Big Brother Brasil (BBB) 24 no programa Mais Você desta quinta-feira (18/04). Matteus foi o segundo colocado do programa e Isabelle a terceira do BBB 24. Os dois estiveram no programa falando sobre os prêmios ganhos no BBB 24, sobre o casal e a cultura dos dois participantes.

“Vocês para mim são o símbolo do amor, se encontraram lá dentro. Foi tão bonito vê-los cobrindo um ao outro. Cobrindo o outro de carinho e afeto”, disse Ana Maria. O casal ficou sem graça, mas não comentou.

Matteus e Isabelle agradeceram os elogios. “Não tenho palavras para agradecer tudo que eu estou vivendo aqui, nem nos meus maiores e melhores sonhos, foi muito difícil passar 100 dias lá dentro”, declarou o gaúcho Matteus.

Ana mostrou o reencontro com as famílias e as torcidas nos Estados do Rio Grande do Sul e do Amazonas. “É uma adrenalina, algo inexplicável. A gente não consegue ter dimensão do que está acontecendo aqui. Fica imaginando, vem a preocupação com a família, aquela vontade de abraçar, e dormi junto com a minha mãe, esse reencontro é muito emocionante”, afirmou Isabelle.