Matteus frustra fãs so falar sobre futuro com Isabelle após BBB; confira

Os fervorosos seguidores do casal "Mabelle", composto por Matteus e Isabelle, do BBB 24, se viram desapontados com a resposta franca do gaúcho sobre o destino do relacionamento que floresceu dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em uma entrevista concedida ao programa Baita Sábado, o participante de Alegrete foi totalmente transparente ao afirmar que a situação com a amazonense ainda se mantém no âmbito da amizade.

VEJA MAIS

"Por enquanto, é apenas uma amizade, mas... Se eu disser que estamos namorando, não conseguirei andar tranquilamente pelas ruas sem ser alvo de ataques. Deus me livre!", brincou Matteus.

Por outro lado, Isabelle, em uma entrevista ao jornal O Globo, incluiu Matteus entre os candidatos a integrar sua tão almejada família.

“Ele está nesta corrida. Ele está no Top 1. Ele é um príncipe. Seria, sim, um bom marido. A gente conversou até sobre filhos lá dentro. Esse povo é emocionado. Ele falou que quer ser pai, eu disse que quero ser mãe. Coisa de adolescente velho. Eramos dois velhos brincando de adolescentes”, afirmou a Cunhã Poranga.