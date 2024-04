Saiba quem é o ex-namorado de Isabelle, do BBB 24, que se parece com Matteus

O "casal" do BBB 24 Matteus e Isabelle não ficaram a sós desde o fim do reality show, na última terça-feira (16/4). Em entrevista ao "Mais Você" nesta semana, Ana Maria Braga questionou os ex-BBB's sobre o relacionamento fora da casa e mostrou estar na torcida para um possível namoro. No bate-papo, a apresentadora anda tirou uma brincadeira com o "Alegrette" ao mostrar uma foto antiga do ex-namorado da cunhã-poranga, bastante parecido com ele.

"Temos uma foto com a Isabelle com o namorado que ela teve antes. Só para te fazer ciúmes. Foi o namorado que ela teve antes de ir para o 'BBB'. Você viu que se parece com você?", brincou Ana Maria.

André Ereiro, também de Manaus, namorou a manauara por oito anos. Segundo a dançarina, o relacionamento terminou de forma amigável. Atualmente, o engenheiro é casado e mantém o perfil privado nas redes sociais.

O gaúcho desconversou e fingiu não ter visto a imagem na tela da TV. "O passado é dela, deixa para lá. Eu também tive namorada". Com vergonha, Isabelle elogiou o ex e comentou, entre risos, a situação com Ana Maria Braga. "Meu Deus, meu pai amado! (Tinha terminado) há muitos anos. É uma pessoa incrível também", completou ela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)