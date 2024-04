Isabelle e Matteus desconversam sobre futuro relacionamento após BBB 24

Isabelle e Matteus do BBB 24 desconversaram sobre continuar com o relacionamento fora do reality show. Indagados por Ana Maria Braga no programa Mais Você desta quinta-feira, dia 18 de abril. Isabelle afirmou que os dois ainda precisam conversar.

"É uma amizade muito legal. Eu já convidei ele para fazer uma imersão lá na Amazônia. Andar de canoa comigo”, declarou Isabelle.

Ana Maria interrompou a terceira colocada do Big Brother Brasil. "48 horas depois aquelas declarações, aqueles beijos, aquela relação bonita onde é que foi parar?", perguntou.

Constrangidos, os dois explicaram que ainda não tiveram tempo de ficar sozinhos. "Não tivemos tempo ainda de ficarmos sozinhos. Eu dormi 1h30 nessa madrugada. Eu estava cheio de coisa para fazer. Foi o tempo que tive para dar uma dormida”, falou Matteus.

O casal formado no final do reality show informou que ainda está envolvido com muitos compromissos e que irão esperar as coisas se acalmarem. "Eu sou muito responsável nas minhas ações, e também no meu clugar como pessoa. Vamos voltar para a nossa realidade, vai acalmar a cabeça, vamos ter a oportunidade de conversa. É nítido que temos uma química. Vamos ter uma oportunidade", afirmou Matteus.

Isabelle confirmou que o sentimento por Matteus dentro da casa foi verdadeiro. “Muito de verdade. Muito mesmo”, assegurou.

Ana Maria respondeu que a manauara foi guerreira por resistir ao charme de Matteus. “Você foi...” falou Ana. “Guerreira”, concluiu Isabelle.

A Cunhã Poranga explicou que entendia ser uma incoerência ficar com Matteus, mas votar nele dentro do jogo do BBB 24. "Pensei como uma incoerência, pesou sobre os meus pensamentos. Essa possiblidade do que ele tinha vivo lá dentro também com a Deniziane. Depois ele me explicou tudo direitinho, tinha o maior respeito por tudo o que viveu com ela. Além de ser adversário de jogo, depois ele me explicou tudo", relembrou Isabelle.