Mãe de Matteus causa polêmica com Isabelle após BBB 24; entenda

Na última quinta-feira (18), Luciane Amaral, mãe de Matteus, vice-campeão do BBB 24, causou uma polêmica com Isabelle, ex-BBB da mesma edição, ao compartilhar uma foto nas redes sociais. Isso porque a gaúcha republicou uma imagem no Instagram em que aparece somente ela, o filho e a apresentadora Ana Maria Braga, deixando a manauara de fora - que está presente no clique original.

A foto, na verdade, foi publicada originalmente pelo perfil de uma marca de roupas que vestiu Luciane para a gravação do programa matinal da TV Globo. Na imagem original, a cunhã-poranga e sua mãe aparecem ao lado esquerdo de Ana Maria Braga, enquanto o estudante de Engenharia Agrícola e sua genitora estão à direita da jornalista.

Mães de Isabelle e Matteus com Ana Maria Braga, no programa "Mais Você", da TV Globo (Reprodução/Redes sociais)

Entretanto, a publicação pegou os seguidores de surpresa e causou polêmica. Isso porque na última quarta-feira (17), no programa "Encontro com Patrícia Poeta", Luciane revelou que preferia que o filho não se envolvesse romanticamente durante a trajetória no reality show. "Olha, eu preferia que ele não tive se relacionado com ninguém", disse a gaúcha na ocasião.

Relembre:

Web comenta a atitude da mãe de Matteus

"Torcendo mil vezes para esse casal só pelo afronte", brincou uma internauta. "Acho que isso se explica claramente no fato de ele sempre mencionar a avó como figura materna, e não a mãe", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Isso é um repost, ela não cortou nada. Vocês criam cada fic, né?". "Lógico, a loja cortou porque quis dar enfase à roupa dela, que é da loja", defendeu uma quarta pessoa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)