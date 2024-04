Público poderá acompanhar transmissão de paredão do BBB 24 com Alane neste domingo

A torcida de Alane em Belém poderá acompanhar o Big Brother Brasil (BBB) 24 com transmissão pública na rua neste domingo (14/04). A Prefeitura de Belém exibirá gratuitamente o programa do Boulevard da Gastronomia para apoiar a modelo e atriz paraense. A exibição terá ainda atrações musicais como Keyla, Fruto Sensual e MC Dourado.

O evento inicia às 18h com o show da ex-Gang do Eletro, Keyla. Em seguida será a vez do Fruto Sensual, às 20h, e para fechar as atrações MC Dourado. A partir das 23h, o público acompanhará a transmissão ao vivo do BBB.

[Instagram=C5tZGO7uUk0]

A ideia é celebrar a trajetória de Alane Dias, destacando a dedicação da jovem em mostrar ao mundo a cultura do Pará. A paraense disputa o penúltimo paredão com a amazonense Isabelle e o gaúcho Matteus. Davi já garantiu a vaga na final ao vencer a última prova de resistência.

Serviço: Transmissão pública do BBB 24

Programação

18h: Keyla

20h: Fruto Sensual

22h: MC Dourado

23h: Transmissão BBB

Local: Boulevard da Gastronomia (Blvd. Castilhos França - Campina, Belém - PA)