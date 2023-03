Cartunistas viram caricaturas em livro do fotógrafo Paulo Vitale

O fotógrafo e diretor de cena Paulo Vitale, de São Paulo, lançou o e-book “Cartunistas”, com fotografias irreverentes de112 profissionais do traço espalhados pelo Brasil que têm a missão de comunicar de forma crítica e humorística. Entre os retratados estão os paraenses JBosco, cartunista de O Liberal, Biratan Porto, recém-falecido, e Júnior Lopes, que reside em São Paulo. Outros grandes nomes do cartoon desfilaram em frente às lentes de Vitale, como Laerte, Jaguar, Angeli, Lorenado, Maurício de Sousa e Baptistão.

Paulo Vitale cursou História na USP e fotografia no International Center of Photography de Nova York. Como profissional, já percorreu mais de 50 países com trabalhos editoriais, autorais e publicitários, tem mais de 100 capas publicadas nas principais revistas brasileiras e seis livros autorais e já fotografou personalidades, como Nelson Mandela, Oscar Niemeyer, Caetano Veloso, Mark Zuckerberg e Pelé.

Paulo Vitale (Nelson Chavier/ Divulgação)

“Coloquei os cartunistas como objetos de minhas caricaturas fotográficas”, antecipa o autor. “Eles experimentam assim, uma posição vulnerável e inusitada: são alvos consentidos de minhas elaborações, sátiras e críticas”, conta Vitale.

“A tônica do projeto é porque os cartunistas são anônimos (eles têm os nomes conhecidos, mas não os rostos). Eles fazem as caricaturas de todo mundo e ficam escondidos. De um jeito divertido e afetuoso fiz que eles provassem do próprio veneno. Admiro muito eles, que têm um papel fundamental na sociedade”, completou. O prefácio é do cartunista Jal.

Livro Cartunistas Laerte (Paulo Vitale) Dálcio Machado (Paulo Vitale) Biratan Porto (Paulo Vitale) Jaguar (Paulo Vitale) Júnior Lopes (Paulo Vitale) Paulo Caruso (Paulo Vitale) J Bosco (Paulo Vitale)

O e-book está disponível no Hotmart e na Amazon. Veja aqui.

Na fotografia de JBosco, ele surge com o rosto colado às caricaturas assinadas por ele na capa do próprio livro, de forma que o cartunista se confunde com a própria obra, numa espécie de continuação do traço da capa do livro. “A minha foto foi feita on line durante a pandemia. Ele fez um link do estúdio dele em São Paulo, direto comigo, pelo smartphone”, recorda. “A composição das fotos é criativíssima, tem cara de cartoons, pois tenta ajustar a fotografia a essa outra forma de expressão artística”.

“Fiz o recorte dos cartunistas relevantes para esse livro”, explica Paulo Vilate. Ele começou a fotografar cartunistas para o projeto em 2019, durante o Salão de Humor de Piracicaba, um dos mais relevantes eventos do segmento, que costuma reunir profissionais de todo o país. “Continuei a fotografar os cartunistas em 2020, 2021 e 2022. O jeito que arrumei de nacionalizar o projeto foi fazer os retratos à distância, pois o que vale no projeto é a ideia, o conceito”, detalha.

“Desenvolvi um conceito específico inspirado na obra de cada retratado, com um fundo branco de papel como cenário e uma lente grande angular, para acentuar o recurso da distorção, tão usado nas caricaturas. Este é o elo condutor deste ensaio. Além disso, o livro conta com links para a página com trabalhos de cada cartunista, funcionando como um portal para a imensa obra produzida por esses 112 artistas”, acrescenta o autor.

Vilate se prepara para lançar a versão impressa do livro “Cartunistas”, que já foi aprovado na Lei Rouanet.