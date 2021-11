Morre o jornalista e chargista paraense Biratan Porto

Faleceu no final desta manhã o jornalista, escritor e chargista paraense Biratan Porto. Conhecido como o "homem das imagens" e do humor, Biratan nasceu em Castanhal e estudou jornalismo na Universidade Federal do Pará em 1978. O jornalista deixa um legado na cultura paraense, um dos grandes incentivadores do Chorinho, em Belém. Com prêmios nacionais e internacionais, Biratan, segue espalhando a sua energia.

O cartunista J Bosco, que trabalha no O Liberal, era amigo do jornalista e comenta como o escritor influenciou em seu trabalho: "Biratan foi minha maior escola no desenho de humor desde a minha chegada na antiga 'A Província do Pará', na década de 80. Fomos parceiros em tudo, encontros um na casa do outro pra falar de humor, música, cinema e salão de humor. Cresci no jornal editando junto com o Bira páginas e colunas de humor. Fizemos livros juntos, exposições de caricaturas em Belém e no Rio. [Ele] Me convidou pra compor o grande Salão de humor da Amazônia, que durou 10 anos. Um marco na história do humor paraense. Hoje o Pará perde seu maior cartunista. Perdi mais um amigo de traço."