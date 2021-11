Cartunista de O Liberal representa o Norte em exposição nacional para homenagear Marília Mendonça

Um dos principais nomes do sertanejo, a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu em um trágico acidente aéreo, na última sexta-feira (5). Para homenageá-la, o portal Festanejo lançou uma exposição virtual que reúne chargistas do país inteiro. No Norte, apenas o cartunista J. Bosco, que trabalha há 33 anos no Grupo Liberal, teve a sua arte selecionada para participar do projeto ‘Marília Maravilha’.

Bosco explica que os desenhos que acompanham diariamente os jornais do Grupo Liberal são ligados aos acontecimentos do dia-a-dia. Na edição do último sábado (6), que prestou um tributo à Marília, o cartunista a retratou sorridente e deu destaque ao coração, simbolizando a ‘sofrência’ retratada nas músicas, mas também o amor e o empoderamento da mulher no gênero musical sertanejo.

“A mensagem [que eu quis passar] foi a da Marília Mendonça alegre, sorridente e amante da música romântica, que fala de amor, onde coração é o que nos move em todos os sentimentos”, afirmou o paraense.

ORGULHO

O artista paraense foi o único da região Norte a ser convidado para expor a charge e afirma se sentir muito orgulhoso e grato pela oportunidade. “Estar no meio de grandes feras e ser convidado para expor meus desenhos é motivo de alegria e reconhecimento”, comemora, acrescentando que já foi convidado também para participar de uma ilustração em homenagem a Paulo Gustavo, vítima da covid-19.

VEJA MAIS

Cartunista J.Bosco. (Reprodução/ Arquivo pessoal)

HOMENAGEM

De acordo com o presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, JAL Lovetro, a cantora foi homenageada pela primeira vez em 2020 quando esteve entre os ícones da música sertaneja.

“Mas logo que os cartunistas souberam da triste notícia começaram a publicar em suas redes sociais caricaturas e cartuns sobre a maior cantora de sofrência e do empoderamento das mulheres. Então, aqui fica essa singela homenagem nos traços dos cartunistas brasileiros”, declarou, em entrevista à Revista Quem.