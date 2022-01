Cartunista de O Liberal integra exposição em homenagem à Elza Soares

A Associação dos Cartunistas do Brasil lançou uma uma exposição virtual de caricaturas que homenageia Elza Soares, uma das maiores cantoras da música brasileira, que faleceu aos 91 anos, na quinta-feira (20), no Rio de Janeiro.

A mostra intitulada "Em traços de amor" reúne obras de 50 artistas de várias partes do país, como Mauricio de Sousa e Kleber Sales, além do paraense J.Bosco, cartunista de O Liberal, com participação e premiação em vários salões de humor pelo Brasil e exterior.

Confira:

Caricaturas de Elza Soares J. Bosco J. Bosco J. Bosco Ique Guto Respi Gilberto Maringoni Gabriel Renner Gabriel Renner Fredson Silva Fred Ozanan Francisco Machado Fraga Fernandes Fausto Erasmo Spadotto Emerson Coe Douglas Fernandes Daniel Filho Costa de Souza Carlinhos Carcamo Caó Cruz Alves Camilo Riani Bruno Dutra Brum Aurélio Gomes Armando Marcos André Camargo Amarildo Acácio Júnior Acácio Júnior