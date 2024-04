Alane se surpreende com a recepção dos fãs paraenses: 'Coração explodindo de felicidade'

Alane Dias desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém nesta tarde de quinta-feira (25/04) sob calorosa recepção de seus fãs. Em seguida, a ex-BBB paraense foi conduzida até o Boulevard da Gastronomia em um carro de bombeiros, onde continuou sua chegada a capital paraense.

A bailarina falou com exclusividade para O Liberal e disse que nunca imaginou receber tanto carinho de seus fãs em Belém.

“Eu nunca imaginava tudo isso! Meu coração está explodindo de felicidade, meu Deus do céu, estou muito feliz!”, disse a paraense.

A bailarina disse que se sente honrada em saber que os paraenses se sentiram representados no programa: “Eu tinha muito medo do julgamento aqui de fora. Nunca imaginei ter esse carinho, ainda mais o carinho da terra que eu tanto amo que é Belém do Pará. Um dos meus objetivos no programa era exaltar Belém e saber que as pessoas daqui se sentem representadas, é uma honra para mim".