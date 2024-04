Rita Cadillac volta a gravar vídeos pornôs com astro das plataformas adultas

Rita Cadillac volta a gravar vídeos pornôs. A reestreia terá a parceria de Jeferson Reis, conhecido como Jefão, um dos astros das plataformas adultas que ganhou destaque após uma série de colaborações com Andressa Urach.

A parceria foi uma iniciativa da própria Rita. O ator revelou ao portal Purepeople detalhes da parceria com a ex-chacrete. "A Rita entrou em contato comigo e me fez o convite pra gravar com ela. Foi até uma surpresa pra mim. Eu não esperava", conta.

Questionado sobre a possibilidade de unir Rita Cadillac e uma das maiores sensações das plataformas adultas, a ex-Miss Bumbum Andressa Urach, em um pornô, Jefão não descartou. "Existe sim [a chance], claro! Seria o máximo gravar com as duas juntas", disse ele. Depois de gravar com Urach, Rita e Elisa Sanches, Jefão sonha com futuras colaborações e apota: Grazi Mourão e Denise Rocha, conhecida como Furacão da CPI.

O retorno de Rita ao universo da pornografia pegou de surpresa o público. A ex-chacrete já vende fotos sensuais em plataformas de conteúdo adulto, mas descartava voltar a gravar filmes de sexo explícito.

"Isso é muito doloroso. Não me arrependo de nada na minha vida, mas posso falar que se pudesse voltar no tempo eu não faria", disse Rita na autobiografia "Frente e Verso", lançada em 2021.