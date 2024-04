Vocalista do Iron Maiden prova cerveja com jambu e se surpreende com o sabor; veja

O vocalista da banda de heavy metal Iron Maiden, o britânico Bruce Dickinson, selou uma parceria com a cervejaria artesanal Bodebrown, com sede em Curitiba (PR), para a criação coletiva de três cervejas. Elas foram desenvolvidas pelos irmãos Samuel e Paulo Cavalcanti juntamente com o roqueiro, há mais de quatro anos. A bebida com o ingrediente tradicional da culinária paraense foi batizada em homenagem ao seu novo álbum solo, “The Mandrake Project”.

“Esta mágica cerveja recebe um elemento surpresa conhecido como flor de jambu ou Acmella Oleracea, típica do Norte do Brasil, destacando-se por suas propriedades anestésicas, que provocam a sensação de formigamento na boca. Essa característica a torna um ingrediente surpresa na Mandrake Jambu Ale, enriquecendo a experiência gustativa compartilhada delicadamente com a explosiva combinação no processo do dry-hopping entre flor de jambu e doses cavalares dos lúpulos Citra e Mosaic, produzindo um equilíbrio harmonioso dos maltes Pilsen, Munich, Carapils e Malte de Trigo”, diz a descrição do produto.

A banda Iron Maiden está no Brasil para uma série de shows. E o vocalista do grupo tem aproveitado ao máximo a estadia na capital curitibana. Além de se apresentar na cidade, Bruce Dickinson aproveitou para degustar a cerveja feita com jambu.

Ao experimentar a bebida, o astro brincou sobre a sensação que ela provoca na boca. “Preciso mandar isso para o meu dentista”, disse, se referindo à dormência que toma conta da boca após a ingestão.

“Bruce é uma grande lenda do rock e para nós é uma imensa alegria seguir neste processo criativo com ele, o que reforça a divulgação de Curitiba com um grande centro das cervejas artesanais. Se no novo disco - The Mandrake Project - ele cita inspirações da alquimia nas letras, nós apresentamos agora uma cerveja que inova e encanta com este toque quase mágico do jambu”, disse Samuel Cavalcanti, CEO da Bodebrown.

Bruce já esteve em Belém com a banda Iron Maiden há 13 anos, também no mês de abril. Conhecido apreciador de cervejas, quando esteve em solo paraense, ele não perdeu a oportunidade de provar algumas produzidas na capital paraense.

Uma história que circulou à época narra que o vocalista da banda inglesa teria, inclusive, ido a um pub localizado no bairro Batista Campos, uma noite antes de show, justamente para tomar uma boa cerveja e encontrar os fãs. Alguns clientes chegaram a confirmar que o músico de fato esteve no estabelecimento, mas, nenhum registro disso foi encontrado na internet, já que celulares com câmeras de boa resolução ainda eram uma novidade pouco utilizada.