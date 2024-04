Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, curte combate de esgrima em Curitiba; assista

Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, participou de um combate de esgrima em Curitiba, no Paraná, na terça-feira (23/4), durante a passagem pela cidade para seu show em turnê solo "The Mandrake Project".

O cantor e esgrimista foi ao Centro de Esporte e Lazer Afonso Botelho para conhecer o projeto realizado no local. Nas redes sociais, gravações do duelo de Dickinson foram publicadas pelo perfil oficial da Prefeitura da capital paranaense. Ele enfrentou Alexandre Camargo, atleta da Seleção Brasileira de Esgrima. Assista abaixo:

Na cidade, Bruce ainda recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba, concedido pela Câmara Municipal. “Sua contribuição para a música é inegável, e, agora, sua conexão com nossa cidade fica ainda mais forte”, escreveu o perfil oficial do órgão público.

O vocalista do Iron Maiden está no Brasil para a turnê solo "The Mandrake Project". Ele passará por sete cidades brasileiras. Dickinson se apresenta em Curitiba nesta quarta-feira (24/4), no Live Curitiba e segue para Porto Alegre (RS), para mais uma apresentação na quinta-feira (25/04).

Confira as datas dos shows de Bruce Dickinson no Brasil

24/04: Live Curitiba - Curitiba (PR)

25/04: Pepsi On Stage - Porto Alegre (RS)

27/04: Opera Hall - Brasília (DF)

28/04: Arena Hall - Belo Horizonte (MG)

30/04: Qualistage - Rio de Janeiro (RJ)

02/05: Quinta Linda - Ribeirão Preto (SP)

04/05: Vibra - São Paulo (SP)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)