Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, bebeu cerveja com fãs em pub de Belém? Conheça a história

Você sabia que a banda Iron Maiden já realizou um show em Belém? Esse evento histórico completa 13 anos nesta segunda-feira (1º). Para além da apresentação, vários são os mistérios e histórias criadas a partir da visita do grupo inglês na Cidade das Mangueiras. Uma delas é que o vocalista da banda, Bruce Dickinson, teria a pub localizado no bairro Batista Campos, uma noite antes de show para tomar uma cerveja e encontrar os fãs. Na época, tiveram pessoas que confirmaram a presença do músico no lugar, porém, registros nunca foram encontrados na internet, já que pouco se usava os telefones para tirar fotos como atualmente.

Motivo pela curiosidade, o Grupo Liberal foi até ao pub, conhecido por ser um ponto de encontro para os fãs de rock da cidade, desvendar esse mistério. Confira!

Em conversa com a reportagem, Angenor Neto, CEO do Studio Pub, relembrou que na época do show o espaço, que já era considerado um estabelecimento de referência para o estilo musical, começou a fazer noites específicas para os fãs da banda. Ele informou que o pub também se tornou um ponto de venda de ingressos para o show, em parceria com a Bis, patrocinadora do evento.

Angenor Neto, CEO do Studio Pub (Cristino Martins/ O Liberal)

O CEO revelou que os boatos sobre uma possível visita da banda ao local começaram a circular um dia antes da apresentação, alimentando a expectativa entre os frequentadores e a equipe da casa.

"Quando começaram a rolar os boatos, estávamos na expectativa, porque estávamos fazendo uma festa em parceria com a Bis, na casa, de aquecimento para o show", contou Angenor.

"Eles estavam em um hotel a uma quadra daqui praticamente, então, houve esses boatos até mesmo por trás da produção de que viriam jantar aqui naquela noite e participar sem divulgação do evento", acrescentou o CEO.

Angenor chegou a separar um mezanino e tinha planos de servir hambúrguer e pizza para os membros da banda. Segundo ele, os funcionários e frequentadores estavam ansiosos com a possível chegada do Iron Maiden. A ida do vocalista, Bruce Dickinson, chegou, inclusive, a ser comentado no antigo Twitter.

Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, bebeu cerveja com fãs em pub de Belém? Conheça a história Fãs comentavam no antigo "Twitter" sobre Iron Maiden beber cerveja em pub de Belém (Reprodução/ X, antigo Twitter)

“Alguém da produção do evento soltou no Twitter, que era a rede social que a gente mais usava na época, de que poderia acontecer dele vieram aqui, foi assim que começou o burburinho”, esclareceu Neto, alegando que tudo não passou de boatos.

O CEO afirmou que a história não passa de uma “famosa lenda urbana” que fez e continua fazendo o pub ser lembrado de forma positiva. “Lembro de amigos que se hospedaram no hotel onde eles estavam e conseguiram tomar uma cerveja com o Brune na piscina na noite que o grupo chegou”, comentou Angenor.

Na manhã do show, Angenor relembra que estava no Ver-o-Peso comprando peixe quando viu o baterista pessoalmente. “Ele estava passeando por lá, mas ninguém chegou a reconhecê-lo”, disse admirado.