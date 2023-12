Iron Maiden retorna ao Brasil com a turnê 'The Future Past'; veja como comprar os ingressos

Dois anos após a última passagem no Brasil, o Iron Maiden retorna ao país, com a turnê "The Future Past", em 2024. Com show único previsto para 6 de dezembro, o grupo inglês anunciou a novidade nesta terça-feira (12). Os fãs da banda podem garantir os ingressos de forma on-line, a partir da próxima semana.

VEJA MAIS

Os fãs poderão garantir a presença no site do Livepass, na pré-venda que inicia no dia 18 desse mês. Os ingressos para o público geral começarão a ser vendidos dois dias depois, na quarta-feira (20).

Em São Paulo, o show contará com um convidado especial: a banda dinamarquesa VOLBEAT, confirmada pelo grupo. Além do Brasil, banda britânica também anunciou apresentações com a “The Future Past Tour” na Nova Zelândia, Austrália, Japão, Estados Unidos, Colômbia e Chile, a partir de setembro de 2024.

Veja o mapa e a divisão dos ingressos:

Divisão de setores do show do Iron Maiden em São Paulo (Foto/Reprodução/Livepass)

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)