Simone Almeida realiza Noite Solidária de Louvor e Adoração no Teatro Gasômetro

Neste sábado, 20, a cantora Simone Almeida, irá realizar a Noite Solidária de Louvor e Adoração, por meio do projeto “Porque Ele Vive!” no Teatro Gasômetro às 20 horas, cujo objetivo é ajudar o Centro de Valorização da Criança (CVC) a entrada é levar 3kg de alimento não perecível. “O projeto é mais que um projeto cultural, é uma reunião de adoradores, em um momento de louvor e adoração a Deus, para o fortalecimento da fé cristã e do amor ao próximo, para que se possa levar alimento espiritual e do corpo a quem necessita", conta Simone.

A ação existe há 10 anos e “o objetivo principal deste projeto é adorar a Deus, evangelizando através da música e ajudar instituições carentes, com a doação de alimentos não perecíveis, a serem doados por quem participa do projeto e pelo público", detalha a cantora.

O Centro de Valorização da Criança (CVC) é uma Organização Não Governamental (ONG) que atende crianças e pré-adolescentes do bairro da Pratinha, por meio das atividades educativas, recreativas e de assistência.

Os principais objetivos são proporcionar o fortalecimento de vínculos familiares e de convivência, tal como preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social no que se refere à valorização da infânciae dos laços familiares. E neste sentido o CVC mantém suas atividades filantrópicas e sociais há mais de 30 anos, com o auxílio de doações e parcerias com pessoas físicas e jurídicas, sendo reconhecida pela obtenção dos seus certificados de utilidade pública municipal, estadual e federal.

O show contará com a presença de ⁠Aziel Neves, Markinho Duran, Mc WR, Ruan Lennon, Vocal Semear. Simone conta sobre o repertório que será de música cristã com músicas nacionais e autorais, “tenho um cd cristão gravado com músicas autorais, dentre outras, o Ruan Lennon também tem música autoral, assim como o Mc WR e o pastor Aziel Neves, também. Então, o repertório será de músicas conhecidas e autorais".

Essa é segunda Noite Solidária, a primeira aconteceu há dez anos juntamente com o lançamento do CD “O Amor Maior” pois ela fez uma noite de louvor e adoração na Praça da República, com distribuição de sopa, água e pão para os moradores de rua.

A ação Noite Solidária tem como parceria o Projeto Compaixão, do Picanço de Araújo, que faz os eventos de ações sociais.

Em alusão ao dia das mulheres, a cantora realizou um show intitulado “Por Elas e Para Elas” no Complexo do Turístico Ver-o-Rio que reuniu artistas para homenagear as mulheres paraenses, com repertório de canções que exaltam a importância da mulher na sociedade.