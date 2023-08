Baterista do Iron Maiden relata paralisia em parte do corpo

Em uma emocionante revelação nas redes sociais, o lendário baterista da icônica banda de heavy metal Iron Maiden, Nicko McBrain, compartilhou detalhes de sua dura batalha contra um AVC (acidente vascular cerebral) que o atingiu no início deste ano. Com 71 anos de idade, o músico relatou que, por conta do acidente, teve seu lado direito do ombro e as partes inferiores do corpo paralisados, gerando temores sobre sua carreira.

Mas, com resiliência e o inestimável apoio de sua família, médicos e colegas da banda, McBrain anunciou que está em processo de recuperação e já alcançou impressionantes 70% de progresso. A notícia traz um alívio para os fãs da banda ao redor do mundo, que temiam pelo futuro do lendário baterista.

Através do perfil oficial da banda no Twitter, o músico expressou sua gratidão pelo apoio recebido durante sua jornada de recuperação: "Estava muito preocupado que minha carreira tivesse acabado, mas com o amor e apoio de minha esposa, Rebecca e família, meus médicos, especialmente Julie, minha terapeuta ocupacional, e minha família Maiden consegui me recuperar em algum lugar perto de 70% recuperado".

Rod Smallwood, empresário do Iron Maiden, também falou sobre a incrível força de vontade demonstrada por McBrain durante esse período desafiador. Segundo Smallwood, o baterista enfrentou o desafio com determinação e dedicação, mesmo com a perspectiva de tocar um set novo e musicalmente complexo na próxima turnê.

"Estamos todos muito orgulhosos dele. Mesmo com esse set novo e musicalmente muito complexo para tocar, ele apenas abaixou a cabeça e se concentrou na recuperação", afirmou Smallwood.

Essa impressionante demonstração de superação inspira não apenas os fãs do Iron Maiden, mas também todos aqueles que enfrentam dificuldades em suas vidas. Com o apoio de sua família, equipe médica e a paixão inabalável pela música, Nicko McBrain está trilhando o caminho para retornar aos palcos e continuar a encantar o mundo com seu talento excepcional. O público aguarda ansiosamente pelo tão esperado retorno de McBrain junto ao Iron Maiden, uma das maiores bandas da história do heavy metal.