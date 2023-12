Bruce Dickinson, do Iron Maiden, divulga videoclipe de novo álbum na CCXP 23

Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, divulgou na última quinta-feira (30), o videoclipe de uma das músicas do primeiro álbum solo “The Mandrake Project”, na Comic Con Experience 2023, realizada de 30 de novembro a 3 de dezembro, em São Paulo (SP).

A música intitulada “Afterglow of Ragnarok” compõe o primeiro trabalho solo do cantor em 18 anos. De forma multimídia, a obra terá 12 capítulos envolvendo quadrinhos e músicas, lançados ao longo de 2024.

VEJA MAIS

Além disso, Dickinson anunciou uma turnê mundial do projeto, tendo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e outras cidades brasileiras no trajeto. O evento também contou com outras atrações como Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy, que falaram sobre “Furiosa”, da saga “Mad Max” e a rainha dos baixinhos, Xuxa, que foi homenageada.

Confira o videoclipe “Afterglow of Ragnarok”

Veja as datas da turnê de Bruce Dickinson no Brasil

- Curitiba, 24 de abril

- Porto Alegre, 25 de abril

- Brasília, 27 de abril

- Belo Horizonte, 28 de abril

- Rio de Janeiro, 30 de abril

- Ribeirão Preto, 2 de maio

- São Paulo, 4 de maio

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)