Xuxa é a homenageada na CCXP 23: ‘Rainha dos Baixinhos é muito forte pra mim’

A CCXP 23 (Comic Con Experience 2023) iniciou nesta quinta-feira (30) e a personalidade escolhida para ser honrada nos 10 anos do maior evento de cultura pop do mundo foi a Rainha dos Baixinhos, Xuxa. Com 60 anos, a artista diz que não abre mão do título. A programação ocorre em São Paulo (SP) até domingo, dia 3 de dezembro.

A homenageada da 10ª edição do evento falou sobre esta honraria. “São quarenta anos na televisão, ganhei esse título carinhosamente. Quero ser lembrada assim. Sei que tem eternos baixinhos, crianças que cresceram, que não são mais crianças… Mas Rainha dos Baixinhos é muito forte pra mim”, falou.

A homenagem foi feita no Palco Thunder, o principal da CCXP. Durante o momento, Xuxa refletiu sobre evolução espiritual do tempo, representatividade e falas controversas que já fez.

“Fui criada com pessoas com algum tipo de deficiência, física ou mental, e aprendi alguma coisa. Falo errado e estou aprendendo, na verdade, todos estamos aprendendo a falar com mais respeito. Quando trouxe no 'Abecedário da Xuxa' a língua de sinais, primeiro vi muita gente não curtindo, depois vi gente querendo aprender. Quando fui pra Argentina, vi que não tinha um espaço pra crianças cadeirantes, autistas, então criei esse lugarzinho”, disse.

A homenagem contou com apresentação de “paquitas”, as dançarinas do Xou da Xuxa e o famoso microfone nas mãos da artista.

“É difícil a gente arrumar uma palavra. Preciso de uma palavra diferente de ‘obrigada’. Me ajudem a arrumar uma palavra que seja muito, muito, muito melhor que ‘obrigada’. Me sinto muito importante”, falou.

Durante o painel, Xuxa afirmou que o diferencial é que pessoas de todas as idades são fãs e esse é o maior prêmio que ela poderia receber.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)